James alborotó el avispero un día antes de la Copa América

A menos de 24 horas del inicio de la Copa América, James Rodríguez se desahogó luego de su ausencia entre los convocados a la Selección Colombia. Señaló que estaba en condiciones y quería disputar el torneo entre muchas otras declaraciones explosivas.

En una transmisión en vivo de Instagram junto a Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez se despachó con el tema central de su no convocatoria a la Selección Colombia.

Dentro de lo que dijo dejó claro que no estaba resentido de ninguna lesión. Además, de manera indirecta le reclama ciertas explicaciones a Reinaldo Rueda y tampoco se contuvo para referirse a los exfutbolistas que trabajan en televisión.

Sobre la no convocatoria a la Selección

“Por la camiseta uno lo da todo. Yo estoy bien. Hay que dejar claro que yo no estaba mal. Fue una decisión del cuerpo técnico, que no la comparto, pero me faltaron al respeto… De los 80 partidos, jugué cinco tocado, los otros 75 rendí en plenas condiciones. No me vengan ahora con huevonadas. Con todo respeto porque no estoy atacando a nadie”.

Sobre la Copa América

“Yo quiero que a los muchachos les vaya bien y que ganen. Yo sí quería estar. Si digo que no, sería mentiroso”

Sobre exfutbolistas que trabajan en TV

“Hay que tener códigos. Ellos pensaban que iban a estar arriba siempre. Sin embargo, nosotros, con todo respeto, los superamos. Ya los pasamos. Yo no veo mucha prensa, pero a nosotros nos han criticado mucho… Cuando estábamos en Barranquilla eran los primeros que iban por una camiseta. Hasta a Falcao le han tirado”.

