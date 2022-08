Jaime Echenique, de la NBA a debutar con Colombia

La Selección de Colombia de Baloncesto tendrá un duro reto en las clasificatorias a la Copa Mundo de Baloncesto de la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto). Los cafeteros deberán jugar contra México y Estados Unidos el 25 y el 29 de agosto. Jaime Echenique, que ya debutó con Washington Wizards de la NBA en 2021, debutará con la Selección Colombia.

“Estoy muy feliz porque el campamento es en mi ciudad natal de Barranquilla, así que realmente puedo decir que estoy jugando en casa, frente a mi gente, mi familia. Es hermoso y absolutamente una gran motivación. Mi familia no ha me han visto jugar en mucho tiempo porque no tenían una visa para ir a los Estados Unidos. Es una razón lo suficientemente grande como para esforzarme más y seguir mejorando para poder ayudar a la selección nacional”, señaló Echenique.

Aunque serán sus primeros partidos con la ‘Tricolor’, el barranquillero cuenta con grandes amistades dentro del plantel. “Tengo muy buena relación con Braian (Angola), Juan Tello, con Hansel (Atencia), son mis hermanos”, expresó.

Por ahora, Jaime Echenique hace parte del Go-Go de Capital City, equipo que juegan en la G-League y es filial de Washington Wizards de la NBA.

Después de este clasificatorio a la Copa Mundo, la Selección de Colombia de Baloncesto deberá enfocarse en la AmeriCup, que se disputará en Brasil del 2 al 11 de septiembre. Los dirigidos por Guillermo Moreno comparten el Grupo A del certamen con Brasil, Canadá y Uruguay.

Le puede interesar: Zverev se da de baja del US Open

*Foto: Instagram @jaimejesus006