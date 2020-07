Luego de haber hecho una gran “pole position” este sábado, Lewis Hamilton cerró con broche de oro este fin de semana haciéndose dueño por octava vez del Gran Premio de Hungría en el Circuito de Hungaroring de la Fórmula 1.

La carrera fue dominada de inicio a fin por el británico de Mercedes que ahora se convirtió en el primero de la clasificación del Mundial de Fórmula 1. Con este triunfo empató el récord de Michael Schumacher de haber dominado un circuito en 8 ocasiones distintas.

El neerlandés Max Verstappen se quedó con la segunda plaza y el finés Valtteri Bottas -coequipero de Lewis Hamilton- llegó en tercer lugar.

Verstappen que tuvo una mala colocación para partir en el séptimo y un choque en la vuelta 12, se repuso y logró escalar hasta la segunda casilla.

CLASSIFICATION ⏱️

Back-to-back wins for @LewisHamilton – and he takes top spot in the driver standings after Round 3 🏆#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/25A5hfLDZI

— Formula 1 (@F1) July 19, 2020