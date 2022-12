Inglaterra vs Francia: La guerra de portadas en periódicos

A pesar de que tienen un historial de rivalidad que va de lo político a lo histórico e incluso pasa por lo cultural, Francia e Inglaterra solamente chocaron dos veces en una Copa del Mundo.

En 1966 los ingleses ganaron 2-0 en fase de grupos y fueron campeones; para 1982 -dos días después de la Guerra de las Malvinas- Inglaterra venció a “Les Bleus” 3-1. Catar 2022 los enfrenta por primera vez en una ronda de muerte súbita y los periódicos no han sido ajenos a imprimirle morbo al partido.

La guerra comenzó con L’Equipe de Francia arremetió con un contundente: “God save notre King”, jugando con el inglés y el francés haciendo referencia a la monarquía británica con Kylian Mbappé en el fondo.

Sin embargo, The Sun de Inglaterra ha sido el más picante. En una de sus portadas del fin de semana titularon: “In For the Kyl”, que traduce “Estoy para Kyl”, haciendo referencia a Mbappé; pero el “Kyl” puede ser interpretado como “Kill”, y en ese caso la traducción cambia a “Estoy para matar”. El titular tiene a Harry Kane de fondo.

La guerra de los periódicos trascendió a las redes sociales que ya plantean el duelo visto como el Rey Kylian o el Príncipe Harry, referenciando al delantero del Tottenham.

Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado 10 de diciembre a las 2 de la tarde (hora colombiana). Ambas selecciones buscan un cupo entre los cuatro mejores y es el enfrentamiento más atractivo de los cuartos de final.

