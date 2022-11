Inglaterra vs Estados Unidos, ¿el peor juego de Catar 2022?

La fricción, imprecisión y falta de ideas salieron a relucir en el estadio Al Bayt con el partido entre Inglaterra y Estados Unidos. Ambas selecciones se respetaron y se estudiaron con devoción, dejando poco para el espectador.

Solamente un remate en el palo de Christian Pulisic fue la acción que alteró la emoción de quienes vieron el compromiso. Poco o nada, más allá de lo táctico, quedará en el recuerdo de quienes lo vieron.

Con este resultado, Inglaterra queda con ventaja para finiquitar su clasificación contra Gales en su tercera salida. Por su parte, Estados Unidos se jugará la vida contra Irán en el partido que pinta ser el más emocionante del Grupo B.

Epidemia de 0-0 en Catar 2022

Inglaterra y Estados Unidos protagonizaron el quinto empate 0-0 de la Copa del Mundo, una cifra preocupante dado que se han disputado apenas 20 compromisos. Es decir, el 25 % de partidos del mundial han acabado 0-0.

El primero fue México vs Polonia y después vinieron Suiza vs Dinamarca, Marruecos vs Croacia, Uruguay vs Corea del Sur y el actual de Inglaterra vs Estados Unidos. De no ser por las goleadas en primera vuelta de España, Inglaterra o Francia, el promedio de gol de Catar 2022 sería casi que paupérrimo.

Por el momento el promedio de gol del mundial es de 2.45 goles por partido, lo cual no es tan malo, pero sí llama la atención tantos resultados en 0-0.

