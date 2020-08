View this post on Instagram

Estoy seguro que muchos de vosotros tenéis el recuerdo de aquel día en vuestra memoria. Todo el mundo se acuerda si aquellos momentos previos a la final de @fifaworldcup en Sudáfrica estaba con su familia, amigos o incluso sólo por los nervios que tenía al disfrutar del partido más importante en la história de nuestro fútbol español. En su día te das cuenta que has conseguido uno de esos sueños que tienes como jugardor. Recuerdo el verano de 1998 en el bar de la plaza de mi pueblo viendo la final de @fifaworldcup entre Francia vs Brasil. Ver eso dos goles de Zidane y al propio Deschamps levantar el tan bonito trofeo. Se hacía inalcanzable. Pasan los años, llegan las oportunidades empiezas a jugar como profesional y un día como el que no quiere la cosa, en el bar de mi pueblo hay otro chiquillo viendo otra final. Viendo otro partido. Pero el que no está ahí, soy yo. 12 años después de aquella Francia campeona soy yo el que está en el SOCCER CITY de Johannesburgo. Y ese chiquillo está viendo por primeras vez en su vida un ESPAÑA VS HOLANDA! A eso quería volver; al momento en que casi todos, seguro, os acordáis de donde estuvisteis ese día. Si en frente del televisor o de una pantalla. Sufriendo, animando, contento con ese gol de @andresiniesta8. Felices cuando pita el final y nos sentimos CAMPEONES DEL MUNDO!! A todos vosotros, mil gracias por lo que fue vivir aquello. A todos mis compañeros y personas que nos hicieron todo más fácil durante aqullos casi 50 dias, MAS GRACIAS INFINITAS. #10añosdeuna⭐