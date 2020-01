Ibope desmintió cifras bajas en rating del polémico Win Sports +

Tomada de internet

Publicidad

Este jueves se dio inicio a la Liga Betplay del Fútbol Profesional Colombiano con señal exclusiva de Win Sports +, el canal premium recientemente creado. Deportes Tolima y DIM empataron 2-2 en el Manuel Murillo Toro.

El canal tuvo este viernes a Carolina Ibargüen, directora de Ibope, empresa encargada de medir el rating en Colombia, para desmentir algunas cifras sobre Win Sports + que venían circulando en Twitter.

“No sé las cuentas de dónde sacan información porque esas publicaciones las hacen con data falsa”

Preolímpico Sub-23 2020: Colombia vs Ecuador 13.1 Gol Caracol 12.6

Win Sports + 0.5 — Rating Colombia (@RatingColombia) January 22, 2020

La señal del canal premium Win Sports + estará disponible de forma gratuita hasta el 31 de Enero en los diferentes operadores de televisión por cable, Publicidad #Rating, su programa más visto fue @SaqueLargoWin con 0.2. — Rating Colombia (@RatingColombia) January 21, 2020

“He visto con preocupación en redes sociales que el rating de este canal ha bajado o no tiene una buena medición, eso no es cierto. La única fuente oficial de medición de rating en este país es Kantar Ibope Media. No sé las cuentas de dónde sacan información porque esas publicaciones las hacen con data falsa”, señaló Carolina Ibargüen en el programa de Kickoff Win.

[Co] En Colombia, invitamos a los medios de comunicación, líderes de opinión y público general, abstenerse de compartir información no oficial. #RatingOficial pic.twitter.com/wW56pXcxs3 — KantarIBOPEMedia AL (@K_IBOPEMediaAL) January 24, 2020

Lo cierto es que Win Sports + estará disponible en los cableoperadores de manera gratuita hasta el 31 de diciembre. De ahí en adelante tendrá un costo adicional de $30.000.