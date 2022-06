Histórico portero sudamericano calificó de impresentable al arquero de Australia

Este lunes Andrew Redmayne se convirtió en eje de atención mundial después de la tanda de penales que disputaron Perú y Australia en el repechaje para Catar 2022.

El guardameta de Sidney FC se hizo polémico por su extraña manera de desconcentrar al rival bailando antes de que patee los penales. De hecho, él entró exclusivamente para ello, pues remplazó a Mathew Ryan al minuto 120 del juego.

Essa figuraça aí vai tá na Copa também! O Redmayne garantiu a vaga para Austrália. 😂#TaNoSportv pic.twitter.com/WJRgAjULwK — sportv (@sportv) June 13, 2022

“Lo primero que se me vino a la cabeza es que es impresentable. En su manera, en su forma. No veía eso desde Dudek, pero hacía un movimiento visualmente mejor. Pero esto no parecía ni un baile”, expresó a TNT Sports de Argentina Carlos Lampe, portero de Atlético Tucumán de Argentina y también leyenda de la Selección de Bolivia.

Lo cierto es que con sus movimientos, Andrew Redmayne supo atajar el sexto penal de la tanda que le dio a Australia el cupo a Catar 2022.

*Foto: Twitter @Socceroos