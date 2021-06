Captura de YouTube (Win Sports)

Con cabeza caliente terminó el plantel del Deportes Tolima tras el empate 1-1 en la final de ida de la Liga Betplay contra Millonarios en el estadio Manuel Murillo Toro. Tras la jugada de VAR del empate del azul, jugadores del ‘Vinotinto y oro’ se quejaron del accionar del arbitraje.

A la rueda de prensa asistieron por Deportes Tolima Hernán Torres y el mediocampista Juan David Ríos, quienes sentaron su postura con lo sucedido en el VAR.

Juan David Ríos: “Es inevitable no hablar de esto que sucede, es el trabajo de nosotros de año y medio: trabajo en cancha y lo que nos esforzamos por llegar a la final. Lo que sucede es inaudito. No saben como está el equipo. Nunca nos llegaron. Esto no puede suceder y de la nada nos sacan el resultado. Es inexplicable que sucedan estas cosas a este nivel de fútbol profesional. Fuimos superiores, pero no la metimos. Hay que esperar porque parece que el fútbol se está resolviendo con otras cosas”.

Cuando a Hernán Torres le preguntaron sobre el arbitraje señaló: “Hágame otra pregunta por favor”. Con respecto a haber jugado con un hombre más tras la expulsión del “Chicho” Arango dijo: “Nos perjudicó la expulsión del jugador de Millonarios”.

Con miras a la vuelta en El Campín de Bogotá Hernán Torres afirmó que “el sueño no se nos ha quitado, quedan 90 para hacerlo realidad pese a todo lo que suceda. Todo lo que se hace en la vida se paga, de pronto hoy no. Con el trasegar del tiempo les empiezan a cobrar por otro lado, pero bueno. Tenemos que luchar contra las adversidades y tropiezos futbolísticos y extrafutbolísticos que podamos tener”.

La final quedó abierta. Millonarios tiene todo para definir el título de local en El Campín, aunque cuenta con varias bajas en la titular y se suma una posible lesión de David Macalister Silva y la sanción de Cristian “Chicho” Arango.

