Hamilton le da sentido mensaje a Sebastian Vettel

Este jueves Sebastian Vettel anunció su retiro de la Fórmula 1 por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram. Sin duda esta noticia ha paralizado a los fanáticos del automovilismo en todo el mundo. Por eso, Lewis Hamilton le dedicó algunas palabras.

Los dos pilotos fueron rivales acérrimos en la pista años atrás y cada uno supo cómo derrotar a su par. Ahora la realidad de ambos está algo alejada de los puestos para competir por el título de la temporada actual, que parece ser -de nuevo- de Max Verstappen.

Apenas se esparció la noticia del retiro de Sebastian Vettel, uno de sus primeros colegas en reaccionar fue el británico Lewis Hamilton desde su cuenta de Twitter.

“Seb, ha sido uno un honor llamarte un competidor y un honor más grande llamarte amigo. Dejar este deporte mejor de lo que lo encontraste es siempre la meta. No tengo duda de que lo que venga para ti será excitante, significativo y gratificante. Te quiero hombre”, señaló Lewis Hamilton.

Seb, it’s been an honour to call you a competitor and an ever greater honour to call you my friend. Leaving this sport better than you found it is always the goal. I have no doubt that whatever comes next for you will be exciting, meaningful, and rewarding. Love you, man. pic.twitter.com/eHVmOpov2m

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) July 28, 2022