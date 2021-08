Hacer Pronósticos de futbol puede ser tu próxima profesión

Imagen de referencia

¿Si te dijera que puedes, tu que estás leyendo esta breve introducción, puede tener como próxima profesión las apuestas deportivas? Pero si te digo que para que esto se vuelva real, sería necesario pasar años y años en el campo de batalla, adquiriendo conocimiento y aplicándolo con constancia, sin saber si tendrás resultados positivos como apostador profesional. ¿Seguirás queriendo adelante? Sí, la jornada es dura, pero posible. Pero, ¿cuántos están dispuestos a embarcar en esta jornada sin destino seguro y cuántos están dispuestos a pagar el precio (en la mayoría de las veces, emocional) para ir buscando el sueño de ser un profesional en el mundo de las apuestas deportivas?

La mente humana es maestra en buscar soluciones y en querer prever el futuro. Así, el 99% de las personas que lean esta introducción tendrán en breve un lapso de motivación/inspiración, pero a medio/largo plazo, si autosabotearán y creerán en los miles de disculpas que serán inventadas por la mente “para protegerte”. Protegerte en el sentido de mantenerte en la zona de confort y no intentará ir detrás de lo que creas posible.

Creo que la mayoría de las personas que poseen cuentas en casas de apuestas y realizan entradas de forma constante (por lo menos una vez por semana) ya tuvieron el sueño volverse, cuando niños, un jugador o jugadora profesional de fútbol (o de cualquier otro deporte). Pero, ¿cuántos tuvieron este sueño y realmente lo persiguieron? Hablando por mi, siempre soñé con ser jugador de mi equipo del corazón y también con disputar un partido de la UEFA Champions League. Por mi niñez, cuando escuchaba el himno de la Champions, siempre me decía que un día estaría presente en un partido de ese nivel.

EL CAMINO

Bueno, el tiempo pasó y si estás leyendo este artículo, probablemente deberás saber que no logré alcanzar este objetivo. Pero no culpo factores externos por no haber alcanzado esta meta. Al revés. Traigo la autoresponsabilidad para los factores internos, ya que siempre creí en las disculpas de la mente, que decía que no tenía nivel suficiente para ser un profesional del fútbol. Sin inteligencia emocional – factor preponderante para conquistar cualquier objetivo – no tuve estructura psicológica para perseguir mi sueño y acabé optando por desistir del fútbol e invertir en mis estudios.

Conté esta breve historia de mi vida para mostrar lo impactante que son tus pensamientos diarios con respecto a su futuro. No hace mucho tiempo, cuando el Leicester City ganó la Premier League, el entrenador Claudio Ranieri dio una entrevista a la BBC diciendo que el secreto para el título del equipo no fue la gran ejecución de la propuesta reactiva, sino la forma como los jugadores creían ser posible alcanzar al objetivo del título.

En el mundo de las apuestas deportivas, para ser un apostador profesional dentro de las casas de apuestas, es necesario, primero, creer que es posible alcanzar este estatuto. Pero para que eso sea realidad, es necesario “matar un león al día”. Y puedes estar seguro de que esos leones aparecerán. Esto no es milonga de autoayuda, sino un principio básico para ser trabajado durante toda su vida.

¿Cuántas veces vimos entrevistas de atletas profesionales contando sus historias de superación? Muchas. Pero, ¿cuántas veces vimos a apostadores profesionales contando historias de superación? Muy pocas. Por eso, en el inconsciente colectivo de la sociedad, hay una visión de que es fácil ganar dinero con las apuestas deportivas. Eso es pura ilusión.

ILUSIONES

Si alguien conoce una profesión que es fácil y rápida para ganar dinero, decidme en la sección de comentarios. Ya adelanto que esta profesión no existe. Lo que existe es mucho trabajo – y mucha pelea – por detrás de los grandes emprendimientos que tienen éxito y generan dividendos de manera sencilla para sus dueños. Pero en la cultura del Fast Food, donde todo tienq ue ser hecho de forma rápida, no logramos tener una visión amplia de situación y solo conseguimos ver el resultado final. No conseguimos – y no intentamos – ver que la jornada para alcanzar este éxito fue muy dura y en varios momentos casi insoportable.

Admiro mucho a personas que hablan más de las dificultades que de los resultados positvos. Ya que sé que es a partir de las dificultades y problemas enfrentados durante la jornada que crecemos como profesionales.

ApuestasGanadas no existe para vender ilusiones, sino para ser un facilitador en tu proceso de crecimiento como apostador(a). Siempre insistimos en el punto de la inteligencia emocional y en el punto de la gestión de banca (que será abordada en un próximo artículo (con bases de una persona a las que se da bien las casas de apuestas).

Pero también hablamos mucho de la constancia. No sirve de nada ser el apostador más profesional del mundo en los partidos a medio de la semana de la Copa Libertadores, pero ser completamente irracional en los partidos del fin de semana en la Serie A del Brasileirao. Constancia es, y siempre será, el factor determinando para su éxito en el universo de las apuestas deportivas. Constancia no son solo lucros, sino también en la inteligencia emocional.

Por fin, otro matiz que evaluamos como indispensable para cualquier persona que tenga el sueño de profesionalizarse en el ámbito de las apuestas deportivas es tener definida una agenda con los partidos que será trabajados. No creas que es solo elegir cualquier partido y hacer entradas en el mercado de goles y de hándicap asiático. No funciona así. Se hace necesario delimitar ligas y partidos dentro de esas ligas.

Hacer pronosticos de fútbol tu profesión

Pero, ¿como delimitar ligas y partidos e hacer sus pronosticos de futbol? Sencillo, es solo evaluar los mercados con los que hay más familiaridad, y a partir de ahí elegir sus ligas.

Concluyendo, afirmaos que es posible ser profesional en el ámbito de las apuestas deportivas, pero para tener éxito en las casas de apuestas se hace necesario, primero, tener mucha resiliencia para no se afectar por precances que aparecerán en el camino y también creer que es posible alcanzar este sueño se ser un apostador. Recordamos que tu mente te intentará sabotear, por lo que será necesaria extrema inteligencia emocional para observar estos pensamientos, oriundos de creencias limitantes, y tener coraje para seguir adelante aún así.

Después de ganadas estas batallas mentales, conceptos como gestión de banca y delimitación de mercados deberán estar tatuados en tu mente. No apuestes de cualquier manera y en cualquier liga. Define tu Stake (abordaremos este concepto en un próximo artículo) y haz apuestas en mercados con los que te sientas familiarizado, en las competiciones que más acompañas. Por fin, acompaña a personas que te hacen crecer y está seguro que se que es posible generar valer haciendo lo que te gusta.