Tomada de @giselagilrobledo

Solamente tiene 16 años y ya se dio el lujo de compartir aviso publicitario con grandes figuras del deporte como Lionel Messi, Usain Bolt, Serena Williams y Michael Jordan. Es Gisela Robledo y este martes la FIFA la resaltó y documentó su historia.

“Apenas firmé el contrato con la marca me contaron la idea de la publicidad, pero nada se compara con verme ahí, al lado de semejantes estrellas… Un día volví del entreno y tenía cientos de mensajes en el teléfono. ¡Todos lo habían visto y me felicitaban! Mis compañeras me cargaban: ‘¡Es brutal, tú en una publicidad con Messi!'”, señaló Robledo a la FIFA.

La futbolista estaba representando al país en el Torneo Sudamericano Sub-20, donde la ‘Tricolor’ avanzó a la fase final, que está suspendida a causa del COVID-19. Sin embargo, su talento ya había estado hablando por ella.

En la Copa Mundial Sub-17, con 14 años, marcó 2 goles a España -que posteriormente fue campeona-. También fue elegida como la figura del partido. Incluso, el año pasado debutó con la selección absoluta.

“Aquella experiencia ha sido útil, pero para clasificar al Mundial deberemos hacer lo que pide el profesor: perder el miedo a coger el balón y hacer correr el rival, sin importar si es Brasil o cualquier. Esto intentaremos”, recalcó Robledo.

Gisela, actualmente juega para el América de Cali, que es el actual campeón de la Liga BetPlay Femenino y fue protagonista en la llegada al tercer lugar de Copa Libertadores por los escarlatas.

