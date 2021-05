Foto: @TeamEmiratesUAE

Caleb Ewan (Lotto Soudal) se subió a lo más alto del podio tras granar la etapa 7 del Giro de Italia en un brillante esprint. Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) acabó sexto y su coequipero colombiano Sebastián Molano (UAE Team Emirates) cerró el top 10.

La etapa se disputó entre Notaresco-Termoli con una extensión de recorrido de 181 kilómetros y con un perfil plano en el que los velocistas se lucieron.

Con esta victoria, australiano se quedó con la maglia Ciclamino. “Sabía que podía ser un buen final para mí. Tengo que dar las gracias a mi equipo por el excelente trabajo en equipo que ha realizado. Nos pusimos al frente en los últimos 10 km porque queríamos tomar el sprint final por delante del pelotón. Ha sido un sprint difícil, he sentido que me ardían las piernas y he tenido que darlo todo para conseguir este éxito#, señaló sobre el final Caleb Ewan. Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) y Tim Merlier (Alpecin-Fenix) fueron segundo y tercero respectivamente.

Si bien Fernando Gaviria intentó llevarse la etapa no pudo, pero consiguió un óptimo final. Por su parte, Egan Bernal (INEOS Grenadiers) se mantuvo en el podio de la clasificación general como tercero a 16 segundos de Attila Valter (Groupama – FDJ), quien lidera.

Etapa 7

Caleb Ewan (Lotto Soudal) – 181 km en 4h42’12”, media 38.483 km/h Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) m.t. Tim Merlier (Alpecin-Fenix) m.t.

Clasificación general

Attila Valter (Groupama – FDJ) Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step) a 11” Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a 16”

