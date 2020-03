Este fin de semana se supo que el ex futbolista y actual director técnico del Atlético F.C. de Cali, Giovanni Hernández estaría siendo víctima de extorsión desde hace algunas semanas.

Los delincuentes habrían robado las cuentas de las redes sociales del ex Junior de Barranquilla. Todo se supo luego de que la denuncia la hubiera hecho la periodista y amiga de él, Ana lucía Bonilla.

Desde hace un par de semanas a mi amigo Giovanni Hernandez lo están extorsionando y le robaron sus cuentas de redes sociales y numero de celular! Ayudenme a denunciarlas xfa! Gracias 🙏 pic.twitter.com/F7LBgszZkV — Ana Lú (@analubonilla) March 22, 2020

La periodista le pidió a sus seguidores que la ayudaran con el denuncio de las cuentas del ex futbolista, ya que él no ha podido hacer la denuncia pública en el espectro virtual. Hasta el momento no hay detalle de que Giovanni Hernández haya puesto el denuncio ante las autoridades.

