Galán tras vencer a Tsitsipás: “Me preparé toda la vida para jugar en canchas como esta”

Daniel Galán consiguió una de las victorias más importantes del tenis colombiano en individual masculino. El bumangués, número 24 del mundo, le ganó en cuatro sets a Stéfanos Tsitsipás, número 5 según el escalafón ATP en la segunda ronda del US Open.

El partido se dio con un comienzo para el olvido del griego. Tal fue así que de los dos primeros sets solamente ganó un set. El europeo logró sacudirse para el tercer set, pero le fue insuficiente porque el colombiano sacó la casta en el cuarto y se llevó el partido.

El compromiso entre ambos tenistas terminó con parciales de 6-0, 6-1, 3-6, y 7-5 a favor de Daniel Galán para enmarcar la noche como la más importante de su carrera y una de las más importantes del tenis en Colombia.

Una victoria 𝗶𝗻𝗼𝗹𝘃𝗶𝗱𝗮𝗯𝗹𝗲 👏 Daniel Galán se impone ante 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas 6-0 6-1 3-6 7-5 para obtener su primer triunfo ante top-10 y clasificar a segunda ronda#USOpen pic.twitter.com/0ONkuFnBvx — Fedecoltenis (@fedecoltenis) August 30, 2022

“Me preparé toda la vida para jugar en canchas como esta y ante rivales como este. Estoy contento no solo de haber jugado bien, sino de haber ganado… No tengo tanta experiencia a cinco sets. No es fácil mantener la intensidad y la concentración tanto tiempo, pero estuve jugando bien y me mantuve a pesar de todas las cosas que pasaron”, dijo Daniel Galán en declaraciones a ESPN una vez terminó el juego contra Tsitsipás.

Con la victoria, Daniel Galán agarró más confianza para los retos que se le vienen en el certamen y en su carrera. “Cuando jugué con Djokovic y Zverev me sentí pequeño, pero por algo estoy aquí y me he tomado confianza”, concluyó Galán.

The moment of Daniel Elahi Galan's career. pic.twitter.com/SMG0Hh9K3o — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2022

Hace 47 años fue la última vez que un colombiano derrotó a un top cinco del mundo. Aquella ocasión lo hizo Iván Molina, venciendo al español Manuel Orantes, que era número 3 del mundo en el campeonato de Teherán (Irán).

Ahora Daniel Galán debe enfrentar a Jordan Thompson, australiano que viene de vencer a Lorenzo Sonego en cinco sets.

Le puede interesar: Colombia perdió el título de la Pan-AmericanCup de Voleibol Femenino

*Foto: Tally Challenger