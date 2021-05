Si bien algunos exfutbolistas se habían pronunciado por el Paro Nacional del 28 de abril, solamente hasta las últimas horas los futbolistas rompieron su silencio en las redes sociales y se manifestaron sobre la situación por la que está pasando Colombia los últimos días.

Falcao García, Dávinson Sánchez, Santiago Arias, Jeison Murillo, Gustavo Cuéllar, Carlos Bejarano y varios más han repudiado la violencia que se ha tomado las calles en el país. A continuación los mensajes que han difundido desde sus redes sociales.

— Radamel Falcao (@FALCAO) May 4, 2021

Ante la situación en Colombia rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a LA NO VIOLENCIA y pido se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica. pic.twitter.com/IuFe7g9Hif

— Juan Pablo {indio} (@indioramirez97) May 4, 2021

— william tesillo (@williamtesillo) May 4, 2021

No mas muertes de gente inocente No a la violencia 🇨🇴🇨🇴😢😢🙏🏽 #duelescolombia #FuerzaCOLOMBIA pic.twitter.com/6giQ2QyDOr

— Leicy Santos (@leicysantos10) May 3, 2021

— SEBASTIAN RINCON (@SRincon14) May 4, 2021

— Jeison Murillo (@JeisonMurillo19) May 4, 2021

— Harrinson Mojica (@harrymojica) May 4, 2021

No creo que nos haga falta ser familia o ser cercanos, porque si juntos somos capaces de ser voz de indignación y repudio a tantas injusticias en nuestro país, somos compañeros, que es más importante🤜🏽🤛🏽. #SOSColombia pic.twitter.com/r3I2OfIDqo

💔🇨🇴💔 @ONU_es @ONUHumanRights no más muertes, no mas violencia, no más sangre!! 🆘🆘 #SOSColombia pic.twitter.com/lKJtSWBI6h

— Santiago Arias (@santiagoarias13) May 4, 2021