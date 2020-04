El coronavirus COVID-19 cambió la dinámica normal del mundo y cada persona tuvo que reinventar su cotidianidad. Es el caso de Joanne Love, la futbolista escocesa que colgó los guayos y se unió al equipo de ciencia del ayuntamiento de Glasgow para fabricar desinfectante para la manos.

“No es para nada lo que esperaba estar haciendo… En estos momentos estamos fabricando desinfectante sin parar, nos ocupamos desde el aspecto químico hasta cosas como pedir los envases o poner las etiquetas“, señaló Love en una entrevista con el portal FIFA.com.

La deportista no vivía únicamente de lo que el fútbol le dejaba y se dedicaba a evaluar la seguridad de distintos productos (cobustibles, cosméticos y juguetes para niños).

