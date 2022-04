Freddy Rincón y su venganza contra el Real Madrid

El mundo del fútbol llora la partida de Freddy Rincón, uno de los futbolistas más icónicos del FPC. Además de ser un pionero y protagonista de las gestas más grandes de Colombia, el oriundo de Buenaventura logró resarcirse contra el Real Madrid, años después de haberla pasado mal allá.

A diferencia de James Rodríguez, al que recibieron como superestrella, a Freddy Rincón le tocó lidiar con el grupo supremacista denominado Skin Odal. Consignas como “vuelve a la selva” o “te busca el KKK”, acompañadas de esvásticas fue a lo que se enfrentó Freddy Rincón al pisar Madrid.

Allá jugó una veintena de partidos, y aburrido por la situación ligada a su color de piel, regresó a Brasil. Después de pasar por Palmeiras, llegó a Corinthians en 1997 para convertirse en capitán y ganar dos veces el Brasileirao. Gracias al segundo título, su equipo fue invitado a la primera edición del Mundial de Clubes.

La venganza de Freddy Rincón

El sorteo del Mundial de Clubes dejó a Corinthians y a Real Madrid en el mismo grupo. Solamente el primero de cada grupo jugaba la gran final. En el enfrentamiento mutuo empataron 2-2 y tenían los números igualados. Todo se definía en la última fecha, los españoles contra Raja Casablanca y los brasileños contra Al-Nassr.

El equipo de Marruecos complicó a Real Madrid y perdió solamente 3-2. Real Madrid iba a disputar la final del certamen, pero todo se derrumbó con el gol que sobre el minuto 81 hizo Freddy Rincón para el 2-0 que Corinthians alcanzó ese día.

“Era mi destino eliminar al Madrid. No he jugado pensando en el equipo blanco, en mi desafortunada etapa allí, pero reconozco que quedar emparejado en el mismo grupo que él me ha dado una fuerza especial. Me trataron mal en Madrid, salí muy mal. La gente… Todos somos iguales, y todos nos merecemos el mismo trato”, dijo el colombiano al finalizar ese partido.

En la final contra el Vasco da Gama, Corinthians empató 0-0 y ganó 5-4 por penales. Freddy Rincón anotó uno de los tiros que hubo en la tanda.

