Freddy Rincón sobre James Rodríguez: “Que hable lo que quiera”

La polémica sobre cuál es el mejor futbolista de la historia de Colombia sigue más viva que nunca después de que James Rodríguez se autoproclamara como el mejor. Ahora, quien rompió el silencio al respecto fue Freddy Rincón.

“Ese muchacho que hable lo que quiera, si a él eso le está haciendo más a favor para ser protagonista, ahora que nadie está hablando de él cosas buenas, pues que siga hablando. Yo simplemente, sé lo que hice en el fútbol y listo. Que él diga que es el mejor jugador, es lógico, si eso le llena el ego. Pues es interesante, tampoco es que él esté equivocado”, dijo Freddy rincón en una entrevista con Deportes sin tapujos.

El oriundo de Buenaventura dejó claro que su declaración no apuntaba al resentimiento. No obstante, sí señaló que James Rodríguez aún no sabe “en qué mundo está”. Más allá de los fuertes señalamientos, el exfutbolista también habló de lo que fue la final de la Champions League y de la actualidad de la Selección Colombia.

Por otra parte, James Rodríguez aún continúa en un limbo sobre lo que pueda ser su futuro en el fútbol de Europa. Poco se sabe con claridad a qué liga o equipo irá la próxima temporada.