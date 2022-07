Fórmula 1: Zhou sale ileso tras aparatoso accidente en Silverstone

El piloto chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo) sufrió un duro accidente durante la primera vuelta de la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 este domingo y se encuentra “consciente” y fuera de peligro, según su escudería.

“Guanyu Zhou está consciente y ahora se encuentra en el centro médico del circuito para someterse a una evaluación”, informó su equipo minutos después de que ondease la bandera roja en Silverstone.

Update: Following his crash, Zhou underwent checks in the medical centre. There were no major injuries. He remains under observation in the medical centre.

— Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) July 3, 2022