Este viernes se iba a disputar el Mundial de la CRI en Imola, Italia. Contra todo pronóstico, Filippo Ganna se quedó con el título de local.

Con un tiempo de 35: 54.10, el ciclista italiano de 24 años se quedó con la medalla de oro. El podio lo completaron Wout van Aert a +26.72 del campeón y en tercer puesto estuvo Stefan Küng a +29.80.

Fue tanta la emoción de Filippo Ganna que al final entre lágrimas fue alabado por Geraint Thomas, que terminó en el cuarto lugar.

“Es increíble, estoy realmente feliz. Tuve un apoyo increíble del carro en los últimos kilómetros. No estuve sintiendo mucha presión. Estuve solamente con amigos los últimos días. Es un sueño, no tengo palabras“, dijo Filippo Ganna al finalizar la competición.

Just look at the POWER of @GannaFilippo as he motors towards gold on the Imola race circuit!

💪 💪 💪#Imola2020 pic.twitter.com/ExJ9WCO98d

— UCI (@UCI_cycling) September 25, 2020