Figuras de la NBA no callaron ante desmanes en Washington

Estados Unidos vivió horas de conmoción el pasado miércoles cuando un amplio grupo de seguidores de Donald Trump asaltaron el Capitolio de Washington D.C. en un intento de sabotear la ratificación en el Congreso de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos.

El hecho, más allá de políticos y personas relacionadas con el poder, fue criticado ampliamente por figuras publicas y desde la NBA hubo reacciones contundentes al respecto. A continuación dejamos algunas.

Doc Rivers, entrenador de Philadelphia 76ers: “¿Te imaginas hoy si toda esa gente fueran negros asaltando el Capitolio? ¿Qué hubiera pasado? Para mí, una imagen que vale más que mil palabras y probablemente algo con que debemos tener en cuenta. Una vez más, ningún perro policía se volvió contra la gente, ni palos golpeando a la gente; gente escoltada pacíficamente fuera del Capitolio. Entonces, muestra que puedes dispersar a una multitud pacíficamente, supongo. Pero es un día triste en muchos sentidos; no es bueno para nuestro país”.

Jaylen Brown, jugador de Boston Celtics: “Esto me recuerda a una frase de Martin Luther King que dice: Hay dos Américas muy bien diferenciadas. En una, te pueden matar por dormir en el coche, vender cigarrillos. En otra, puedes atormentar el Capitolio y no habrá gas pimienta, no habrá arrestos masivos, nada de eso”.

Lloyd Pierce, entrenador de Atlanta Hawks: “No puedes decir que las cosas van a cambiar si no reconoces que es un problema. Lo que se está viendo hoy es un recordatorio de que hay una gran diferencia. Hay una razón por la que no hay disparos, brutalidad, saqueos y cosas de esa naturaleza, y la gente simplemente camina por el edificio del Capitolio como si no fuera nada; y gente sentada en la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi como si no pasara nada”.

Stan van Gundy, entrenador de New Orleans Pelicans: “¿La respuesta federal en el Capitolio ahora sería la misma si se tratara de manifestantes de Black Lives Matters que forzaran físicamente su entrada al edificio? ¿Recuerdan la respuesta en Oregon que se dijo que era necesaria para proteger la propiedad federal?”.

Giannis Antetokounmpo, actual MVP de la NBA y jugador de Milwaukee Bucks: “Al final del día cuando dejo de jugar al baloncesto mis hijos han de crecer en América y mi hijo es negro. Y no me puedo imaginar a mi hijo pasando por lo que he visto por la TV. Si puedo hacer algo al respecto para cambiarlo, sea el porcentaje que sea, voy a hacerlo”.

