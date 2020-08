Este miércoles 7 de agosto se iba a disputar la carrera clásica de un solo día con mucha historia en Italia, la Milano-Torino. Además de Fernando Gaviria, Éiner Rubio y Jhonatan Restrepo eran los otros colombianos en competencia.

En esta ocasión el perfil de la carrera fue llano. Por esto mismo, los ciclistas perfilados aganar eran los embaladores. Allí el colombiano Fernando Gaviria partía como favorito junto a nombres como Sam Bennett del Deceuninck-Quick Step o Caleb Ewan del Lotto Soudal.

Finalmente, quien se llevó la carrera fue el francés Arnaud Démare del Groupama-FDJ. Él también tenía la chapa de favorito. Se impuso sobre Ewan que llegó segundo y sobre Wout van Aert del Jumbo – Visma que fue el tercero de la Milano-Torino.

.@ArnaudDemare Démare vince la #MilanoTorino presented by @eolo_it. Guarda ora Arnaud in azione nell’ultimo km!@ArnaudDemare wins the #MilanoTorino presented by EOLO. Watch now the last km of Arnaud’s action! pic.twitter.com/BmK3facCrM

— Milano-Torino (@MiTo1876) August 5, 2020