Fedepesascol aclara que MinDeporte sí apoyó a deportistas en Tokio 2020

Después de unas declaraciones de William Peña -director de Fedepesas (Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas)– en W Radio se creó un malentendido en el cuál cierto sector de la opinión pública quiso dar a entender que el Ministerio del Deporte no ofreció apoyo en la recta final del ciclo olímpico a Luis Javier Mosquera, quien ganó medalla de plata en halterofilia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Ante las informaciones difundidas por algunos medios de comunicación en el sentido de que el Ministerio del Deporte no apoya el levantamiento de pesas colombiano, queremos manifestar de forma categórica que eso no es cierto…En las declaraciones entregadas por el presidente de Fedepesascol se informó que para el Open Clasificatorio a Juegos Olímpicos, Sudamericano e Iberoamericano realizado en Cali… no se recibieron recursos por parte de MinDeporte”, señala el comunicado.

En dicha información, Fedepesascol aclara que el ente estatal sí brinda apoyos para el calendario único, y solamente en algunas ocasiones apoya a la federación con eventos especiales, como lo fue el open mencionado.

¿Cómo se dio la polémica?

Hace unos días William Peña dio declaraciones a W Radio señalando la falta de apoyo del Ministerio del Deporte en el evento con el que Luis Javier Mosquera pudo clasificarse a Tokio 2020.

“Estamos felices de conseguir este logro para el país, máxime cuando todo lo que ha sucedido para llegar a este punto. El caso de Javier Mosquera es algo de resaltar, para el clasificatorio no nos apoyó el Ministerio del Deporte, nos tocó hacer gestiones por todo el país”, señaló William Peña a W Radio apenas el colombiano ganó la medalla de oro.

Por su parte Miguel Acevedo Rico, director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del Ministerio afirmó que William Peña “desconoce el aumento de recursos recibidos para el desarrollo y el alto rendimiento de su federación, el compromiso de toda una dirección hacia el sistema nacional del deporte, donde primó el buen trato y cercanía con los deportistas y atletas”.

