Fallece Julián, niño que lloró con título de Egan Bernal en Francia

El final del Tour de Francia tuvo un final amargo para el ciclismo colombiano. Julián Torres, el niño de 13 años que lloró cuando Egan Bernal se hizo campeón del Tour de Francia, murió en un accidente vial.

Fabio Rodríguez, entrenador del menor, fue quien dio la noticia por medio de Twitter. Él señaló que Julián habría sido arrollado por alguien que conducía tractomula.

Hoy te vas sin poder cumplir tus sueños que tenías y me dejas sin tener a quien molestar, solo 13 añitos y un maldito mulero te quita la vida, me parte el corazón tu partida tempranera, solo me resta decirle que te extrañe por siempre mi querido Julián. pic.twitter.com/S86rX0M6Cp

— FABIO RODRIGUEZ. #formandofuturoscampeones (@farozciclismo1) July 18, 2021