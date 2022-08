¡Fallece Bill Russell!: 5 Datos que debe saber de su carrera

Bill Russell es el basquetbolista más exitoso de la NBA. A pesar de que Michael Jordan es considerado como el mejor de la historia en la conversación con LeBron James y Kobe Bryant, el pívot histórico de los Celtics tiene un lugar exclusivo de ser el más veces ganador. Este domingo falleció a sus 88 años.

“Ha fallecido hoy en paz a la edad de 88 años, con su esposa Jeannine a su lado”, informó la familia y lo reiteró la NBA.

Además de ser pionero en muchos aspectos dentro de la cancha y romper récords de todo tipo, dejamos 5 datos indispensables en el legado de la carrera de Bill Russell.

Dentro de la cancha, Bill Russell fue una figura activista en la lucha antirracista. Sufrió varios ataques racistas en restaurantes durante su carrera y asistió a varias marchas convocadas por Martin Luther King. Según su hija Karen, después de una denuncia por racismo ante el FBI, la entidad lo catalogó como: “un negro arrogante que no firma autógrafos de niños blancos”.

Fue la primera persona negra en convertirse entrenador líder en cualquiera de las principales ligas del deporte en los Estados Unidos. Lo hizo para los Boston Celtics en la temporada de 1966-67.

No hubo un basquetbolista que ganara más títulos que él como jugador. Fueron 11 en total entre 1957 y 1969. Solamente no ganó en dos temporadas vigente con los Boston Celtics.

Bill Russell es sinónimo de rebotes en la NBA. A continuación todos los récord que tiene en este aspecto:

Si bien en 1975 el Basketball Hall of Fame lo incluyó como el primer atleta negro, él no asistió a la ceremonia. Su pretexto para no hacerlo es que pensaba que antes que él, otros basquetbolistas debían recibir ese reconocimiento. Solamente hasta 2019 recibió dicho reconocimiento.

In a private ceremony w/my wife & close friends A.Mourning @AnnMeyers @billwalton & others I accepted my #HOF ring. In ‘75 I refused being the 1st black player to go into the @Hoophall I felt others before me should have that honor. Good to see progress; ChuckCooperHOF19 @NBA pic.twitter.com/2FI5U7ThTg

— TheBillRussell (@RealBillRussell) November 15, 2019