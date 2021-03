Shakira vuelve a ser destinataria de insultos por aficionados del fútbol. En esta ocasión son algunos hinchas del PSG en Francia antes de que se dispute el partido de vuelta de la Champions League por octavos de final entre PSG y Barcelona.

Con una pancarta que decía “Shakira a la Jonquera”, aficionados de PSG calientan la previa del partido insultando a la colombiana. La pancarta se interpreta como un insulto, ya que La Junquera es una región fronteriza entre España y Francia, en la que abundan burdeles.

Desde que Shakira hizo pública su relación con el futbolista Gerard Piqué, la han insultado fanáticos del Real Madrid y el Espanyol en primer lugar. También fue relacionada con la cocaína en la letra de una canción de un par de raperos alemanes y ahora dedican una pancarta para insultarla.

#RespectShakira trends as the Colombian singer is insulted and slut-shamed in banners made by soccer fans and PSG fans. pic.twitter.com/mJovIKCfHh

— Pop Crave (@PopCrave) March 8, 2021