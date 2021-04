Este viernes se jugaba uno de los partidos más atractivos de la Premier League en su fecha 33. Arsenal en el Emirates Stadium recibía al Everton.

El partido acabó 0-1 con autogol de Bernd Leno forzado por un centro que hizo Richarlison. Everton se mantiene octavo con 52 puntos y cerca de puestos a competencias internacionales. Arsenal es noveno con 46 unidades y se aleja de posibilidades para clasificar a competencias internacionales.

Bernd Leno, what are you doing man?pic.twitter.com/6QwSeX1V9K

— #𝗞𝗿𝗼𝗲𝗻𝗸𝗲𝗢𝘂𝘁 (@SalibaEra_) April 23, 2021