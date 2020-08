Europa League: Listos los primeros 4 clasificados a cuartos de final

Foto: @inter_es

Este jueves se disputaron algunos partidos de vuelta que faltaban de los octavos de final de la UEFA Europa League. Solamente uno de los 4 partidos se hizo a muerte súbita.

La jornada se disputó a doble horario a las 11:55 a.m. y 2:00 p.m. en hora colombiana. El de Inter vs Getafe se jugó en el estadio neutral Veltins-Arena de Gersenkirchen, Alemania.

Los resultados de los 4 encuentros terminaron de la siguiente manera: Shakhtar Donetsk (5) 3-0 (1) Wolfsburgo; FC Copenhague (3) 3-0 (1) Istambul BB; Manchester United (7) 2-1 (1) LASK; y a partido único Inter 2-0 Getafe.

Así las cosas, el único cruce que quedó armado para los cuartos de final es Manchester United vs FC Copenhague. Inter y Shakhtar Donetsk esperan rivales.

Este viernes se jugarán los partido de vuelta de Bayer Leverkusen vs Rangers, Wolverhampton vs Olympiacos, Basel vs Eintracht Frankfurt y a partido único se jugara Roma vs Sevilla.