Eurocopa Femenina | Inglaterra ya tiene rival en la final

Uno de los partidos más atractivos de la Eurocopa Femenina ha sido la semifinal entre Alemania y Francia este miércoles en el Estadio MK de Buckinghamshire (Inglaterra). Al final las germanas se quedaron con la victoria en un partido muy apretado.

Casi todo el partido fue muy parejo. La posesión de la dividieron, aunque las francesas propusieron un poco más. Sin embargo, eso no bastó para ganar y llegar a la final contra Inglaterra, que se deshizo este martes de Suecia ganándole 4-0.

Cuando más candente estuvo el partido fue al final del primer tiempo. Alexandra Popp fue la gran figura anotando el primero para Alemania a los 40 minutos. Cuatro minutos después vino el empate por un gol en contra de Merle Frohms y con el 1-1 parcial se fueron al descanso ambos planteles.

🚀 What a 𝗕𝗨𝗟𝗟𝗘𝗧 𝗛𝗘𝗔𝗗𝗘𝗥 from @alexpopp11! 🚀

A semi-final moment to remember as Alex POPPS up to send Germany through to the final! 🤩 #WEUROMoments | #WEURO2022 | @Lays_football pic.twitter.com/inKAXWEu3A

— UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) July 27, 2022