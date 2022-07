Eurocopa Femenina | Inglaterra y Alemania rompen récord de asistencia

Inglaterra necesitó de un tiempo extra para quedar campeona por primera vez de la Eurocopa Femenina. El equipo anfitrión derrotó 2-1 a Alemania en la final del torneo y rompió récord de asistencia en partidos de selecciones disputados en Europa.

Las cifras de la Eurocopa Femenina de Inglaterra 2022 casi se duplicaron con respecto a la versión anterior que se disputó en Países Bajos en 2017.

Con 31 partidos en total se recogió la cifra de 574.875 asistentes en contraste a los 240.055 que obtuvo Países Bajos, que ostentaba el récord de la Eurocopa. Además, la final rompió el récord de más asistentes en un partido femenino de selecciones de UEFA. Con los 87.192 en Wembley en la final derribaron la marca que también habían implantado en la inauguración hecha en Old Trafford con 68.871 asistentes al Inglaterra vs Austria.

Record breaking from start to finish 🤩

The #WEURO2022 final has become the ALL-TIME most-attended match at either a men's or women's EURO final tournament 👏👏👏 pic.twitter.com/4wZqIP7rlm

— UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) July 31, 2022