Estos son los grupos de los colombianos en la Europa League

Este viernes en la mañana se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Europa League. Para esta competición están inscritos 9 colombianos, que con sus equipos intentarán avanzar a siguiente ronda.

La lista de colombianos la conforman Alfredo Morelos (Rangers), Dávinson Sánchez (Tottenham), Carlos Bacca (Villareal), David Ospina (Napoli), Santiago Arias (Bayer Leverkusen), Luis Sinisterra (Feyenoord), Jonathan Agudelo (Hapoel Be’er Sheva), Kevin Medina (Qarabag) y Jhon Mosquera (Slovan Liberec).

Carlos Bacca y Kevin Medina compartirán grupo en el grupo I; por otra parte, Santiago Arias y Jonathan Agudelo se verán las caras en el grupo C.

The 2020/21 group stage is set ✅

😍 Which games are you excited for? #UELdraw pic.twitter.com/efpgVHqnRS

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 2, 2020