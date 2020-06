Foto: @millosfcoficial

Cada día que pasa surge una nueva complicación en la relación entre Millonarios, Envigado y Jéfferson Martínez. Según Ramiro Ruiz -presidente de Envigado- Millonarios deberá atenerse a la compra obligatoria que establece el contrato firmado por las 3 partes.

El mismo Ruiz señaló que Millonarios no ha hecho uso de la opción de compra obligatoria porque supuestamente el portero renunció al equipo. El mismo Jéfferson Martínez señaló que él quiere seguir con el equipo azul a pesar de los rumores que salieron en la prensa.

“Es como una ‘venta fiada’, el compromiso de si había o no contrato entre Jefferson y Millonarios, no depende de Envigado… no está contemplado en el convenio que, si no se daba esa relación contractual, perdería los efectos el convenio… Envigado no tiene nada qué ver en la relación contractual entre Millonarios”, señaló Ramiro Ruiz en entrevista con Caracol Radio.

Así las cosas, aún no se sabe muy bien si Jéfferson Martínez será el remplazo de Wuilker Faríñez y en caso de que Millonarios no haga uso de la opción de compra tomarían acciones legales.

