En Barcelona se quejan del arbitraje contra Real Madrid

Un Superclásico lleno de emociones y muchos palos fue el que se vivió este sábado entre Barcelona y Real Madrid. Al final, los ‘merengues’, que eran locales, vencieron 2-1. A los culés les quedó el sinsabor de que el árbitro no haya revisado un posible penal de Ferland Mendy sobre Martin Braithwaite.

“Estaba enfrente de la jugada, creo que lo toca… Me molesta que el árbitro no haya revisado la jugada de Braithwaite, a veces cuando hay un mínimo contacto lo van a ver, pero hoy no. Me ha sorprendido que ha dicho muy rápido que no había nada”, dijo sobre el final Sergi Roberto en declaraciones a Movistar +. Por su parte, Ronald Koeman declaró: “Es increíble que no haya pitado penalti. Es clarísimo”.

Aunque por Real Madrid Casemiro fue expulsado por doble tarjeta amarilla, el partido no tuvo mayor complicación con el arbitraje de Gil Manzano ni con el VAR.

Sergi Roberto ingresó en el segundo tiempo del partido.

