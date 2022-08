Embarazo saca a Angelique Kerber del US Open

La tenista alemana Angelique Kerber anunció este miércoles que no jugará el US Open, cuarto y último ‘Grand Slam’ de la temporada y que conquistó en el año 2016, por encontrarse embarazada.

“Tenía muchas ganas de jugar el US Open, pero finalmente decidí que dos contra uno no es una competencia justa”, señaló Kerber en su cuenta oficial de Twitter añadiendo el emoticono de un biberón.

I really wanted to play the @usopen but eventually I decided that two against one just isn‘t a fair competition 👼🫶🏻🍼❤️ pic.twitter.com/Y6rRYOIUDR

— Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) August 24, 2022