Ellos son los futbolistas colombianos que despegaron en su carrera en este 2020

Una de estas figuras jóvenes es el volante de 22 años Kevin Agudelo, quien inició el año cedido a la Fiorentina para luego pasar al Spezia Calcio, donde se desempeña actualmente. Ya tiene una reputación ganada en el fútbol italiano debido a sus buenas actuaciones en el Genoa, club que lo fichó en 2019 procedente del Atlético Huila.

Una de estas figuras jóvenes es el volante de 22 años Kevin Agudelo, quien inició el año cedido a la Fiorentina para luego pasar al Spezia Calcio, donde se desempeña actualmente. Ya tiene una reputación ganada en el fútbol italiano debido a sus buenas actuaciones en el Genoa, club que lo fichó en 2019 procedente del Atlético Huila.

Steven Alzate es un mediocampista colombo-británico que juega actualmente en el Brighton & Hove Albion F. C. y ya ha jugado con la selección absoluta de Colombia. En el cuadro cafetero incluso ya ha sido titular con la camiseta 10 en lugar de James Rodríguez y se espera que siga siendo llamado para las Eliminatorias Qatar 2022.

Eddy Salcedo es un atacante de padres colombianos nacido en Italia. Actualmente pertenece al Hellas Verona y ha jugado partidos con la selección italiana Sub-19. Inició su carrera en el Genoa, pasó por el Inter de Milán y este último lo cedió a su actual club. Actualmente está en duda su incorporación a la Selección Colombia.

Una de las joyas del fútbol inglés que es tentado por Colombia es Ian Poveda, delantero de 20 años del Manchester City, quien recientemente ha sido cedido al Leeds United de Marcelo Bielsa. Ha tenido un acercamiento con la selección cafetera, aunque todavía no ha definido su incorporación para las Eliminatorias Qatar 2022.

Luis Suárez (no el delantero uruguayo) es un atacante de 22 años perteneciente al Granada CF. Ya ha sido llamado por la selección colombiana tras la duda de que sea convocado por España. No obstante, su debut no fue nada agradable, pues ocurrió en la derrota por 6-1 ante Ecuador.

Cedido por Palmeiras al Botafogo, Iván Angulo aparece a sus 21 años como la probable solución de gol para Colombia. Tuvo una gran campaña en el Mundial Sub-20 de Polonia y se apunta a ser parte del recambio generacional en el equipo comandado en ataque por Radamel Falcao.

Uno de los jugadores jóvenes de los que se tiene más expectativa en Colombia es Jorge Carrascal, mediapunta de 22 años perteneciente a River Plate, quien de a pocos se ha ganado la confianza del técnico Marcelo Gallardo y habitualmente utilizado en los partidos del ‘Millonario’. Incluso ya ha marcado en la Primera División del fútbol argentino y no hay duda de que es otro de los candidatos para reemplazar en algunos años a James Rodríguez.

Finalmente, Luis Sinisterra (21) se ha ganado un lugar en el Feyenoord de Países Bajos y es otra de las promesas de gol para Colombia en un futuro cercano. Sus números en la Copa del Mundo Sub 20 de Colombia, donde anotó dos goles en cinco partidos, lo avalan. Velocidad, dribbling y definición son algunas de las características de este delantero nacido en Santander de Quilichao.