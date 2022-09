El último adiós de Roger Federer

El tenista suizo Roger Federer, ganador de 20 ‘Grand Slams’ y considerado uno de los más grandes de este deporte, disputó este viernes su último partido, saldado con una derrota, seguramente más simbólica en lo anímico, junto al español Rafael Nadal en su partido de dobles de la Copa Laver 2022 contra Jack Sock y Frances Tiafoe con sets de 6-4, (7) 7-6 (2) y 9-11.

“Superaremos esto de alguna manera. Ha sido un día maravilloso. Les dije a los muchachos que estoy feliz y no triste. Es genial volver a estar aquí, disfruté atándome los cordones de las zapatillas una vez más, todo fue la última vez”, señaló Federer en la pista, donde no pudo evitar continuar emocionándose.

El de Basilea aseguró que no notó “tanto el estrés” de saber que estaba jugando su último choque y confesó que “el partido fue genial”. “Jugar con Rafa y tener aquí a todas las leyendas, gracias”, añadió el suizo.

“Todos están aquí, los niños y las niñas, y mi esposa, que ha sido un gran apoyo. Podría haberme detenido hace mucho, mucho tiempo, pero no lo hizo. Ella me mantuvo activo y me permitió jugar, así que es increíble, gracias. Gracias a mis padres, han sido increíbles. Hay demasiadas personas a las que agradecer, ha sido increíble”, sentenció uno de los más grandes de la historia del tenis.

*Foto: Twitter @LaverCup