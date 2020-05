El “Tico” José Guillermo Ortiz confirmó que no sigue en Millonarios

View this post on Instagram

Bueno como ya todos saben no continúo en Millos, por la situación que estamos viviendo a nivel mundial, los directivos decidieron no ejercer la opción de compra. Quiero darle las gracias al profe PINTO por confiar en mi trabajo por traerme a este hermoso País y a este gran club como lo es Millonarios. Gracias a mis compañeros por toda la ayuda q me brindaron en este tiempo especialmente a la familia Silva, Arango y Pérez en su momento, les deseo lo mejor del mundo en lo futbolístico y en lo personal. Gracias a los Doctores, Fisioterapeutas, Psicólogo ,Nutricionista, Utileros son personas increíbles. Y por último gracias AFICIÓN por el apoyo que me dieron desde el día 1 hasta el día de hoy, siempre los voy a llevar en mi corazón, son una afición espectacular q apoya en los malos y buenos momentos, quiero q sepan q siempre trate de dar el Máximo en cada partido que sabía en la institución q estaba y la responsabilidad que tenía de hacer bien las cosas. ESPERO volver a encontrarnos pronto. Atte: El Tico 🙏🏾🇨🇷⚽️💯💪🏾 Dios los bendiga