El tenista ucraniano Dolgopolov coge el rifle y cuelga la raqueta

El tenista ucraniano Alexandr Dolgopolov relató este jueves cómo fue su viaje hasta Kiev para unirse a la defensa de Ucrania en el conclicto iniciado por Rusia en el país, después de entrenar “durante 5-7 días con un militar”.

“Los primeros días no comes, no duermes, solo duermes una hora al día. Hay muchos nervios, cuando escuchas tantas malas noticias empecé a pensar en un plan para volver a Ucrania. No estaba muy cómodo viniendo sin entrenamiento militar, por lo que entrené 5-7 días con un militar, tuve suerte”, confesó el tenista a la BBC en una entrevista.

El tenista narró a la cadena británica que planeó volar a su país natal desde Estados Unidos, después de haberse hecho con equipamiento militar. “Primero aterrizamos en Zagreb donde compramos más armamento y equipamiento. Después llegamos a la frontera con Polonia y fuimos a Kiev“, añadió.

Comienza de prácticas de tiro

Además, Dolgopolov expuso el miércoles en sus redes sociales cómo vivió los primeros días del estallido del conflicto. “Entendí que habría pánico masivo, y decidí reunir dinero para nuestro ejército. Nadie en ningún país libre tenía dudas sobre la verdad de quien es el agresor”, señaló. “En ese momento, ya comencé a practicar y disparar. Un ex soldado profesional me enseño por 5-7 días. Estaban realmente felices de ayudar. No soy Rambo, pero me siento bastante cómodo con las armas, y pude dar en el blanco en 3 de cada 5 ocasiones, desde 25 metros”, apuntó.

Dolgopolov terminño el mensaje asegurando que defenderá su “hogar”. “Muchas gracias y respeto a todos mis compañeros. Estoy orgulloso de lo unido que está el país, ante la presión de un dictador loco. Me quedaré en Kiev hasta nuestra victoria”, concluyó el tenista.