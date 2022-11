El recuerdo de Luis Enrique con Colombia en su Twitch

Como prometió, Luis Enrique habilitó su cuenta de Twitch para hacer una transmisión y responder algunas inquietudes de quienes siguen a la Selección de España en Catar 2022. Durante su ‘stream’ -que superó los 150 mil espectadores- el entrenador de “La Roja” rememoró un recuerdo que tuvo contra la Selección Colombia.

Al entrenador le preguntaron por sus mejores goles cuando era futbolista e inmediatamente recordó el que le hizo a Colombia en los Juegos Olímpicos de España 1992.

“No he sido de marcar goles espectaculares, me gustó mucho uno que le hice a Colombia en las Olimpiadas. Fue muy chulo, me dio un pase Kiko, controlé con el pecho en el borde del área y le hice una vaselina al portero”, narró Luis Enrique.

Golazo de Luis Enrique contra Colombia ante un Luis Casanova coreando su nombre

⚽️ España 4-0 Colombia

📅 24-7-1992

🏆 Fase de Grupos, Juegos Olímpicos pic.twitter.com/E7fXjKgS9P — Retro + (@retro_plus) July 5, 2021

Aquel gol se dio en la goleada 4-0 de España a Colombia en el Grupo C de los Juegos Olímpicos en el que España siendo anfitrión ganó la medalla de oro.

