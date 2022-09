El posible remplazo de Thomas Tuchel

Esta mañana el Chelsea despidió a Thomas Tuchel después de su derrota con el Dinamo Zagreb. Graham Potter del Brighton & Hove Albion, y Mauricio Pochettino son los principales candidatos para remplazarlo.

“A medida de que el nuevo grupo propietario llegó a los 100 días, creen que es el momento adecuado para hacer esta transición”, señaló el Chelsea en un comunicado, aclarando que el staff de entrenamiento se hará cargo del equipo mientras llega el remplazo.

Según Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, Chelsea estaría en contacto con Brighton & Hove Albion para arreglar el traspaso de Graham Potter, que sería la primera opción. Él tiene al colombiano Steven Alzate bajo sus órdenes.

Contacts ongoing between Chelsea and Brighton for Graham Potter, as he’s the priority option — Mauricio Pochettino has been proposed to Todd Boehly as available option in the four-names list. 🚨🔵 #CFC

Talks ongoing — Boehly, on it. pic.twitter.com/6ymrtbWPJl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2022