El número 6 no se usará en la NBA

La NBA comunicó este jueves su decisión de retirar el dorsal número seis de todos los uniformes de la liga en honor a la memoria y el legado de Bill Russell, leyenda de los Boston Celtics y el que más veces ha ganado el anillo (11) de campeón, quien falleció el pasado 31 de julio a los 88 años.

“La vida y el legado del 11 veces campeón de la NBA y pionero de los derechos civiles, Bill Russell, serán honrados al retirar su número de uniforme, el 6, en toda la liga. El icónico miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial será el primer jugador en retirar su número en toda la NBA”, explicó en el comunicado.

Además de retirar el número de Russell, la NBA rendirá homenaje a la leyenda de los Boston Celtics a lo largo de la temporada 2022-23. Todos los jugadores llevarán un parche conmemorativo en el hombro derecho de sus camisetas, y cada cancha mostrará un logotipo en forma de trébol con el número 6 en la línea de banda, cerca de la mesa del anotador.

The life and legacy of 11-time NBA champion and civil rights pioneer Bill Russell will be honored by retiring his uniform number, 6, throughout the league. The iconic Naismith Memorial Basketball Hall of Famer will be the first player to have his number retired across the NBA. pic.twitter.com/OSVx02bQDl

— NBA (@NBA) August 11, 2022