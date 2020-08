Foto: dimayor.com.co

Este lunes 10 de agosto, Fernando Jaramillo -nuevo presidente de la Dimayor– atendió a los medios de comunicación en la que fue su primera rueda de prensa después de ser elegido.

El pasado jueves, Fernando Jaramillo arrasó obteniendo 30 de los 36 votos posibles en la asamblea extraordinaria. Él desempeñó el cargo de vicepresidente legal y de asuntos corporativos en Bavaria hasta julio de este año.

En la asamblea, este candidato expuso su experiencia y además se definieron temas claves como el descenso a partir del 2022. El alivio es que ahora los equipos que asciendan no van a heredar el promedio del peor de la A, sino que comienzan desde cero, en igualdad de condiciones.

Este lunes revivió el tema de la carnetización y señaló: “creo en la carnetización. Es una manera importante para volver a ver a las familias en los estadios. Necesitamos trabajar con las autoridades locales para que el hincha tenga un sitio seguro donde ir”.

Sobre el fútbol femenino fue enfático en la agenda que se debía adoptar de ahora en adelante ofreciéndole garantías a las futbolistas. “El fútbol femenino debe tener una estructura dentro de la Dimayor. Debemos tener un apoyo institucional que no se vuelva una carga para los equipos. Cuenten con mi compromiso para apoyar el fútbol femenino”, dijo.

A su vez, Fernando Jaramillo denotó la importancia de fortalecer un vínculo más fuerte con el gobierno nacional en pro de los equipos que sufren una crisis económica. “Hay que buscar un alivio económico a través de una línea especial de crédito. Hay que trabajarlo con el gobierno nacional. Esa línea sería a través de la Dimayor, tenemos unas garantías importantes que son los patrocinios y los derechos de televisión. No quiero prometer cosas que no voy a cumplir, me preocupa ese tema muchísimo”, afirmó.

Sin embargo, el nuevo presidente de la Dimayor no fue claro sobre cómo será la reanudación del Fútbol Profesional Colombiano, tampoco fue muy diciente con el torneo de la B. “El regreso del fútbol depende de qué tipo de torneo nos deje realizar el gobierno nacional… El descenso se decidirá en una asamblea este jueves… Yo creo que lo más justo es que los clubes se reúnan y definan esa situación”, dijo Fernando Jarmillo.

Hay otros temas que todavía están en su fase primaria como el ‘fair play’ financiero o el futuro del canal premium, del que no habló. Lo urgente en sí es el regreso del fútbol y establecer soluciones para los clubes en crisis.