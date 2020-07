Foto: @michaelrangel9

Se veía venir la salida de Michael Rangel de América de Cali. Los problemas financieros del club impidieron que se hiciera efectiva la opción de compra al jugador y este deberá regresar a Junior de Barranquilla que es dueño de sus derechos.

El goleador del actual campeón del Fútbol Profesional Colombiano se despidió de la hinchada roja por medio de un mensaje en Instagram.

“He vivido un año lleno de alegrías que se que no olvidaré como tampoco mi familia. Conquistaron mi corazón con esa bendita pasión roja que se te mete como virus en el alma. A su hinchada una de las más grandes del fútbol mundial y que acompaña donde vas sin importar distancia, clima o rival: ¡Gracias!”, señaló Michael Rangel y añadió que “cuando llegue a Cali a vestirme con el uniforme rojo soñé que iba a ser increíble, pero honestamente debo reconocer que supere mis expectativas. He vivido un año lleno de alegrías que se que no olvidare como tampoco mi familia“.

Además del delantero salieron Alexandre Guimarães, Matías Pisano y Juan Pablo Segovia del América de Cali.

En estos momentos el equipo escarlata se encuentra en la fase del testeo de sus jugadores para la previa antes de la reanudación de la Liga Betplay. Los jugadores que terminaron contrato con el equipo se han ido o todavía se hhallan en un límbo en el que no tienen claro cuál será su futuro.