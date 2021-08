Leo Messi

El jugador argentino Lionel Messi no seguirá ligado al FC Barcelona, según ha anunciado la entidad culé este jueves al no poder formalizarse su nuevo contrato “debido a obstáculos económicos y estructurales, normativa de LaLiga española”.

El Barça explica que alcanzó un acuerdo con Messi, pero han sido estas trabas las que hacen al argentino abandonar el club de toda su vida. “Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club”, informa el Barça.

Este acuerdo existente entre el ’10’ y el Barça no puede ver luz verde debido a esas trabas económicas dentro del marco normativo actual de LaLiga. El FC Barcelona, no obstante, no ha podido solucionar los problemas relacionados con el límite salarial de su plantilla para poder inscribir a Messi.

Pese a que ese acuerdo supuestamente incluía una rebaja salarial del capitán, que terminó su contrato el pasado 30 de junio y era ‘libre’ a la espera de firmar uno nuevo, y unas cláusulas y términos para ayudar a bajar ese tope salarial en la plantilla, no ha sido suficiente para poder inscribir al argentino pero también a los nuevos fichajes y a los jugadores que deberían continuar.

El ’10’ -que ha tenido en ascuas a la afición blaugrana desde el pasado 30 de junio -, pone punto y final a su trayectoria como blaugrana sin saber que su último partido fue aquella derrota contra el Celta en la penúltima jornada de Liga del pasado campeonato (1-2) en un Camp Nou vacío por la pandemia, despidiéndose además del posible título.

En esta última temporada, después de un último verano marcado por su voluntad de salir por desavenencias con el expresidente Josep Maria Bartomeu y su gestión, Messi pareció recuperar la ilusión, e incluso ganó la Copa del Rey y fue a más al final del curso.

Pero nada de eso ha servido para uno de los considerados mejores jugadores de la historia, que se va un año después del burofax que envió el pasado verano para exigir su salida. Bartomeu y su Junta hicieron caso omiso, y no se fue para no ir a juicio contra el Barça. Aguantó contra su voluntad y el verde y sus compañeros le hicieron reconciliarse con su mejor fútbol.

Ni el triunfo en la Copa América, gran éxito con Argentina, ni la llegada de su amigo el ‘Kun’ Agüero ni las constantes declaraciones del actual presidente Joan Laporta, con quien tiene buena relación a tenor del mandatario, asegurando que la renovación estaba en “buen camino” han logrado el desenlace deseado para los culés, por no poder encajar el nuevo contrato dentro del tope salarial, y que no podrán despedirse de Messi sobre el terreno de juego.

El FC Barcelona, por su parte, también quiso agradecer “de todo corazón” la “aportación del jugador al engrandecimiento de la institución” blaugrana, además de deserle “lo mejor en su vida personal y profesional” en su nuevo futuro, el cual todavía se desconoce.