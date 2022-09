El balance de Néstor Lorenzo contra Guatemala

La era de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia arrancó de la mejor manera: goleó, gustó y ganó. La ‘Tricolor’ derrotó 4-1 a Guatemala en un amistoso que se jugó en Nueva Jersey.

Los goles de Colombia fueron hechos por James Rodríguez, Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré y Yáser Asprilla. Por Guatemala descontó Óscar Santis.

Al finalizar el compromiso, Néstor Lorenzo hizo su balance del estreno de con Colombia en diferentes aspectos durante la rueda de prensa.

Construcción del equipo

“En una de las charlas les dije que aprovechen la oportunidad porque en Selección se sabe cual es la primera convocatoria, pero no la última. Les conté una experiencia personal, que a los 24 años después de jugar una final del mundo , no volví más. El grupo y el equipo se va air construyendo con un número más amplio que los que vinieron a esta convocatoria y esos jugadores lo saben. Hay jugadores que no pudieron venir, otros que están lesionados y que no tenían Visa, o sino habrían participado”.

Influencia de los experimentados

“Son importantes los grandes para consolidar a los jóvenes. Estaba convencido de que el proceso tiene que ser así. No es lo mismo si ellos no están. Hoy fue un buen debut de estos chicos, ojalá que se siga en esa línea. Con respecto a Sinisterra y Yáser, entraron en un momento en el que gran parte del gasto lo hicieron Falcao y Cuadrado. Salió así, pero la idea es esa, que sumen minutos con confianza y se puedan consolidar con buenos resultados . Quizá si jugaban de titulares era otra la historia”.

Análisis del partido contra Guatemala

“Guatemala fue un equipo muy ordenado, hizo un gasto muy grande basculando y haciendo transiciones. Nos cortaban los espacios de juego, donde podíamos atacar. Tomamos algunas malas decisiones de tres cuartos en adelante que nos costó llegar. Con el correr del partido ellos perdieron energía. Al comienzo insistimos mucho por izquierda y quería que jugáramos por derecha en el final del segundo tiempo”.

Amistoso contra México

“Tenemos dos días de recuperación para jugar contra un equipo mundialista, con jugadores de categoría, así que vamos a ver. Vamos a seguir consolidando conceptos, porque no apuntamos como México a este Mundial”.

