Egan Bernal se baja de la bicicleta y le dice adiós al Tour de Francia 2020

El ciclista colombiano Egan Bernal (Ineos), último ganador del Tour de Francia, ha abandonado en la actual edición de la carrera francesa antes de la etapa 17 que se disputa este miércoles.

“Obviamente no quería terminar así el Tour de Francia, pero estoy de acuerdo en que es la decisión correcta para mí dadas las circunstancias. Tengo el mayor respeto por esta carrera y ya tengo muchas ganas de volver en los próximos años”, valoró Bernal en declaraciones facilitadas por su equipo.

Por su parte, el director del equipo, Dave Brailsford, subrayó que han tomado la decisión “teniendo en cuenta los mejores intereses de Egan”. “Es un verdadero campeón al que le encanta correr, pero también es un ciclista joven con muchas carrera por delante y en este punto creemos que es más prudente que abandone”, valoró.

“We have taken this decision with Egan’s best interests at heart. Egan is a true champion who loves to race, but he is also a young rider, with many Tours ahead of him and at this point, on balance, we feel it is wiser for him to stop racing” – Sir Dave Brailsford pic.twitter.com/VxF0fjLgW0

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 16, 2020