Egan Bernal se llevó a sus padres a Europa por temas de seguridad

“La tuve que traer porque me daba miedo de que le pudiera pasar algo”

Cuando el periodista le preguntó sobre los hechos de disturbios y alteración al orden público en noviembre, el ciclista del equipo INEOS señaló cómo vivió tal suceso desde la lejanía.

“Me asusté bastante. Miras la televisión y no sabes qué es verdad y qué no. Pero lo que decían era muy fuerte, que estaban entrando en las casas, robando. Mi mamá vive en un conjunto de esos que se estaban asaltando, no ése, pero de las mismas características. Y en una ciudad pequeña, te preguntas cómo putas pueden estar haciendo eso en un lugar donde se conoce todo el mundo. La tuve que traer porque me daba miedo de que le pudiera pasar algo”, respondió en la entrevista.

Egan Bernal habló sobre temas políticos, algunas obras sociales que tiene en mente para ayudar a los menos favorecidos del país y de cómo ha cambiado su vida desde que ganó el Tour de Francia. Además, contó un poco sobre lo que se le viene este año con las tres grandes de ciclismo y su sana competencia al interior del equipo con Chris Froome y Geraint Thomas.

Destacó que Dave Brailsford, mánager del equipo INEOS le expresó que cuenta con el respaldo del equipo para lo que se viene y que tratará de entrenarse lo mejor posible para ganar el lugar de líder, sobre todo para el Tour de Francia.