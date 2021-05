Egan Bernal colorea de rosa a Colombia con su Giro de Italia

Foto: giroditalia.it

Este domingo en la contrarreloj individual Egan Bernal (INEOS Grenadiers) concretó su título de Giro de Italia. El colombiano estaba sobrado desde este sábado y logró definir su segundo título de una grande después de su apoteósica victoria en 2019 del Tour de Francia.

Después de lo alcanzado por Nairo Quintana en 2014 convirtiéndose en el soberano del ciclismo en Milán, el oriundo de Zipaquirá dio espectáculo en varias etapas de montaña con la ayuda vital de Daniel Martínez (INEOS Grenadiers), que le dio la mano en los momentos más críticos.

Cuando parecía que lo alcanzado con creces en la etapa 16 se perdía en la etapa 19, el de Soacha estuvo para alentar a un Egan Bernal que no dio brazo a torcer en la recta final del Giro de Italia. Daniel Martínez ocupó la quinta casilla de la clasificación general.

“No puedo creer lo que está pasando, acabo de ganar el Giro de Italia. Todas estas banderas colombianas en esta plaza me producen una gran emoción. Vengo de dos años difíciles con problemas que espero haber dejado atrás con este éxito. La Maglia Rosa es especial y el Giro es la carrera más bonita del mundo. No tengo palabras para describir todo lo que siento. En esta carrera he encontrado la libertad de pilotar como me gusta, nunca olvidaré estas tres semanas”, expresó Egan Bernal.

Con esta victoria ya son 5 los títulos de colombianos en las tres grandes: Luis Herrera en 1987 y Nairo Quintana en 2016 con la Vuelta a España; Egan Bernal en 2019 con el Tour de Francia; y Nairo Quintana en 2014 y Egan Bernal en 2021 con el Giro de Italia.

El campeón de la maglia ciclamino fue Peter Sagan (Bora Hansgrohe), la camiseta de los jóvenes también fue para Egan Bernal, la maglia azurra de la montaña fue para Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen) y el mejor equipo fue INEOS Grenadiers.

Clasificación general

Egan Bernal – 86:17:28 Damiano Caruso – a 1′ 29″ Simon Yates – a 4′ 15″

Etapa 21

Filippo Gana – 33:48 Rémi Cavagna – a 12″ Edoardo Affini – a 13″

