Eduardo Sosa hizo ‘mea culpa’ por expulsión con Millonarios

Aunque parecía ser superior en juego en los primeros 20 minutos, tanto que abrió el marcador, Millonarios terminó cayendo en El Campín contra Fluminense. La expulsión de Eduardo Sosa descompuso lo que Alberto Gamero tenía concebido.

“Solo puedo pedir disculpas a toda la hinchada y mis compañeros. Aprender de los errores, corregir y levantar cabeza. Dios sabe por qué hace sus cosas y no puedo reprochar nada. Seguiré trabajando y haciendo las cosas bien. Gracias por el apoyo y por no quedarse con esa acción que no me identifica”, fue el mensaje que el mediocampista compartió en su cuenta de Instagram disculpándose.

El venezolano Eduardo Sosa (7′) fue quien marcó el gol de Millonarios; mientras que por Fluminense anotaron David Braz (43′) y Germán Cano (77′) para el 1-2 final.

Este sábado Millonarios jugará contra Cortuluá antes de partir a Brasil para el juego de vuelta de la fase dos de Copa Libertadores que será el próximo martes 1 de marzo.

*Foto: millonarios.com.co

